Жуткая стрельба в Днепре. Мы узнали, чем занимается Рябчук в СИЗО

20-летнего Артемия Рябчука задержали. Фото: коллаж "Сегодня"

20-летний Артемий Рябчук, который застрелил сослуживцев в Днепре, сейчас находится под стражей. Ему грозит серьезный срок за убийство людей.

Сайт "Сегодня" узнал, чем задержанный Рябчук занимается в СИЗО.

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Как сообщили нам источники в правоохранительных органах, 20-летний Артемий Рябчук сидит в камере и сейчас читает книгу.

На вопрос о том, под усиленной ли он охраной, нам ответили, что содержится под стражей на общих основаниях.

"В камере он находится не один. У нас в системе ведется усиленное наблюдение за людьми, которые обмолвились о суициде. Учитывая, сколько людей он убил, то с ним работают психологи", – сообщили нам в Государственной уголовно-исполнительной службе.

Слухи о самоубийстве Рябчука

Во вторник, 1 февраля, в Сети начали распространять слухи о самоубийстве Артемия Рябчука, подозреваемого в расстреле военнослужащих Нацгвардии в Днепре. На самом деле это оказалась фейковая информация.