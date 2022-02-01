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Жахлива стрілянина у Дніпрі. Ми дізналися, чим займається Рябчук у СІЗО

Ексклюзив
Ігор Сєров, Софія Ковнір
1 лютого, 15:53
У Мережі почали поширювати чутки, що 20-річний затриманий скоїв самогубство

20-річного Артемія Рябчука затримали. Фото: колаж "Сьогодні"

20-річний Артемій Рябчук, який застрелив товаришів по службі в Дніпрі, зараз перебуває під вартою. Йому загрожує серйозний термін за вбивство людей.

Сайт "Сьогодні" дізнався, чим затриманий Рябчук займається у СІЗО.

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Як повідомили джерела в правоохоронних органах, 20-річний Артемій Рябчук сидить у камері і зараз читає книгу.

На запитання, чи під посиленою він охороною, нам відповіли, що утримується під вартою на загальних підставах.

"У камері він перебуває не один. У нас у системі ведеться посилене спостереження за людьми, які обмовилися про суїцид. З огляду на те, скільки людей він убив, то з ним працюють психологи", – повідомили у Державній кримінально-виконавчій службі.

Чутки про самогубство Рябчука

У вівторок, 1 лютого, у Мережі почали ширитися чутки про самогубство Артемія Рябчука, підозрюваного у розстрілі військовослужбовців Нацгвардії у Дніпрі. Насправді це виявилася фейкова інформація.

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"Підозрюваний перебуває під вартою, його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Державне бюро розслідувань робить усе можливе, щоб якнайшвидше завершити досудове розслідування у цій резонансній справі та притягти винних до відповідальності", – заявили у ДБР.

Подробиці трагедії

  • Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
  • Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
  • На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.
  • Стріляючий – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одеської області.
  • Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний у охороні Південмашу.
  • Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.
  • Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
  • Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жахіття під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть отримували підвищення.
  • У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО.

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