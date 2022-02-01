Жахлива стрілянина у Дніпрі. Ми дізналися, чим займається Рябчук у СІЗО

20-річного Артемія Рябчука затримали. Фото: колаж "Сьогодні"

20-річний Артемій Рябчук, який застрелив товаришів по службі в Дніпрі, зараз перебуває під вартою. Йому загрожує серйозний термін за вбивство людей.

Сайт "Сьогодні" дізнався, чим затриманий Рябчук займається у СІЗО.

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Як повідомили джерела в правоохоронних органах, 20-річний Артемій Рябчук сидить у камері і зараз читає книгу.

На запитання, чи під посиленою він охороною, нам відповіли, що утримується під вартою на загальних підставах.

"У камері він перебуває не один. У нас у системі ведеться посилене спостереження за людьми, які обмовилися про суїцид. З огляду на те, скільки людей він убив, то з ним працюють психологи", – повідомили у Державній кримінально-виконавчій службі.

Чутки про самогубство Рябчука

У вівторок, 1 лютого, у Мережі почали ширитися чутки про самогубство Артемія Рябчука, підозрюваного у розстрілі військовослужбовців Нацгвардії у Дніпрі. Насправді це виявилася фейкова інформація.

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"Підозрюваний перебуває під вартою, його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Державне бюро розслідувань робить усе можливе, щоб якнайшвидше завершити досудове розслідування у цій резонансній справі та притягти винних до відповідальності", – заявили у ДБР.

Подробиці трагедії

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.

Стріляючий – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одеської області.

стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний у охороні Південмашу. Як"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний у охороні Південмашу.

Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей. Після затримання. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.

Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.

Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жахіття під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства , потім приховували факти і навіть отримували підвищення.

Підозрюваний утримується в СІЗО . У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави.