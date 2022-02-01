Жахлива стрілянина у Дніпрі. Ми дізналися, чим займається Рябчук у СІЗО

20-річного Артемія Рябчука затримали. Фото: колаж "Сьогодні"
20-річний Артемій Рябчук, який застрелив товаришів по службі в Дніпрі, зараз перебуває під вартою. Йому загрожує серйозний термін за вбивство людей.
Сайт "Сьогодні" дізнався, чим затриманий Рябчук займається у СІЗО.
Як повідомили джерела в правоохоронних органах, 20-річний Артемій Рябчук сидить у камері і зараз читає книгу.
На запитання, чи під посиленою він охороною, нам відповіли, що утримується під вартою на загальних підставах.
"У камері він перебуває не один. У нас у системі ведеться посилене спостереження за людьми, які обмовилися про суїцид. З огляду на те, скільки людей він убив, то з ним працюють психологи", – повідомили у Державній кримінально-виконавчій службі.
Чутки про самогубство Рябчука
У вівторок, 1 лютого, у Мережі почали ширитися чутки про самогубство Артемія Рябчука, підозрюваного у розстрілі військовослужбовців Нацгвардії у Дніпрі. Насправді це виявилася фейкова інформація.
"Підозрюваний перебуває під вартою, його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Державне бюро розслідувань робить усе можливе, щоб якнайшвидше завершити досудове розслідування у цій резонансній справі та притягти винних до відповідальності", – заявили у ДБР.
Подробиці трагедії
- Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
- На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.
- Стріляючий – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одеської області.
- Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний у охороні Південмашу.
- Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.
- Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
- Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жахіття під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть отримували підвищення.
- У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО.
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