Жуткая стрельба в Днепре. Появилось видео, снятое за несколько часов до трагедии

Опубликовано видео, снятое за несколько часов до трагедии в Днепре. Фото: коллаж "Сегодня"
В Сети появилось видео, которое сняли за несколько часов до кровавой стрельбы в Днепре. Ролик записал один из погибших, Александр.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Топор 18+".
Подробности
На записи можно увидеть, как молодые парни шутят и веселятся, и ничто не предвещает беды, которая случилась буквально через несколько часов.
Видео снял Александр – один из погибших.
"Директор решает вопросы по-своему. Братан, извиняй", – сказано в ролике.
Подробности трагедии
- Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
- На месте происшествия погибли 5 человек, 5 – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".
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