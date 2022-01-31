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Жуткая стрельба в Днепре: в Facebook создали группу для поддержки солдата Рябчука

София Ковнир
31 января, 16:15
Участники собирают деньги для парня и занимаются поисками адвоката, чтобы ему смягчили меру пресечения

Стрелка из Днепра Артема Рябчука поддерживают пользователи Сети. Фото: коллаж "Сегодня"

В социальной Сети Facebook создали группу для поддержки 20-летнего Артема Рябчука, который устроил жуткую стрельбу в Днепре. В сообществе уже более 4 тысяч участников.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Группа для поддержки стрелка

В постах люди уверяют, что стрелка Рябчука довели до того состояния, когда он взял в руки оружие, и начал убивать своих сослуживцев.

Также многие пишут о своих историях из армии и утверждают, что это системная проблема, на которую руководство не хочет обращать внимания.

Кроме того, участники группы собирают деньги для Рябчука и занимаются поисками адвоката, чтобы ему смягчили меру пресечения.

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Люди поддерживают стрелка в Сети. Скриншоты

Что пишут люди?

  • "Уважаемые адвокаты, прошу вас помогите этому парню. Не допустите чтоб парень остался в тюрьме. Пусть Бог благословит вас и ваши семьи"
  • "Артемию свободу!"
  • "Я верю в то, что парень не виновен"

Что известно о трагедии

  • Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
  • Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и "скорую". Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
  • На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.
  • Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
  • Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".
  • После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.
  • Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.
  • Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
  • В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.

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