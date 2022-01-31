Жуткая стрельба в Днепре: в Facebook создали группу для поддержки солдата Рябчука

Стрелка из Днепра Артема Рябчука поддерживают пользователи Сети. Фото: коллаж "Сегодня"
В социальной Сети Facebook создали группу для поддержки 20-летнего Артема Рябчука, который устроил жуткую стрельбу в Днепре. В сообществе уже более 4 тысяч участников.
Об этом сообщает "Сегодня".
Группа для поддержки стрелка
В постах люди уверяют, что стрелка Рябчука довели до того состояния, когда он взял в руки оружие, и начал убивать своих сослуживцев.
Также многие пишут о своих историях из армии и утверждают, что это системная проблема, на которую руководство не хочет обращать внимания.
Кроме того, участники группы собирают деньги для Рябчука и занимаются поисками адвоката, чтобы ему смягчили меру пресечения.
Люди поддерживают стрелка в Сети. Скриншоты
Что пишут люди?
- "Уважаемые адвокаты, прошу вас помогите этому парню. Не допустите чтоб парень остался в тюрьме. Пусть Бог благословит вас и ваши семьи"
- "Артемию свободу!"
- "Я верю в то, что парень не виновен"
Что известно о трагедии
- Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и "скорую". Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
- На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".
- После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.
- Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.
- Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
- В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.