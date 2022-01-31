Жахлива стрілянина у Дніпрі: у Facebook створили групу підтримки солдата Рябчука

Стрілка з Дніпра Артема Рябчука підтримують користувачі Мережі. Фото: колаж "Сьогодні"
У соціальній мережі Facebook створили групу підтримки 20-річного Артема Рябчука, який влаштував жахливу стрілянину у Дніпрі. У спільноті вже понад 4 тисячі учасників.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Група підтримки стрільця
Люди запевняють, що стрільця Рябчука довели до стану, коли він узяв у руки зброю і почав убивати своїх товаришів по службі.
Багато хто пише про свої армійські історії і стверджує, що це системна проблема, на яку керівництво не хоче звертати уваги.
Учасники групи збирають гроші для Рябчука та шукають адвоката, щоб затриманому пом'якшили запобіжний захід.
Люди підтримують стрілка в Мережі. Скріншоти
Що пишуть люди?
- "Шановні адвокати, прошу вас, допоможіть цьому хлопцю. Не допустіть, щоб хлопець залишився у в'язниці. Нехай Бог благословить вас та ваші сім'ї".
- "Артемію свободу!"
- "Я вірю в те, що хлопець невинний".
Що відомо про трагедію
- Інцидент стався близько 4-ї ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього і відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю і набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
- На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.
- Стріляв солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом з Одеської області.
- Як стало відомо"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був залучений до охорони Південмашу.
- Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.
- Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
- Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, а потім приховували факти і навіть одержували підвищення.
- У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваного тримають у СІЗО.