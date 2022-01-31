Жахлива стрілянина у Дніпрі: у Facebook створили групу підтримки солдата Рябчука

Стрілка з Дніпра Артема Рябчука підтримують користувачі Мережі. Фото: колаж "Сьогодні"

У соціальній мережі Facebook створили групу підтримки 20-річного Артема Рябчука, який влаштував жахливу стрілянину у Дніпрі. У спільноті вже понад 4 тисячі учасників.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Група підтримки стрільця

Люди запевняють, що стрільця Рябчука довели до стану, коли він узяв у руки зброю і почав убивати своїх товаришів по службі.

Багато хто пише про свої армійські історії і стверджує, що це системна проблема, на яку керівництво не хоче звертати уваги.

Учасники групи збирають гроші для Рябчука та шукають адвоката, щоб затриманому пом'якшили запобіжний захід.

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Люди підтримують стрілка в Мережі. Скріншоти

Що пишуть люди?

"Шановні адвокати, прошу вас, допоможіть цьому хлопцю. Не допустіть, щоб хлопець залишився у в'язниці. Нехай Бог благословить вас та ваші сім'ї".

"Артемію свободу!"

"Я вірю в те, що хлопець невинний".

Що відомо про трагедію

Інцидент стався близько 4-ї ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього і відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю і набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.

Стріляв солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом з Одеської області.

Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був залучений до охорони Південмашу.

"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був залучений до охорони Південмашу. Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.

. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей. Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.

Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства , а потім приховували факти і навіть одержували підвищення.

, а потім приховували факти і навіть одержували підвищення. У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваного тримають у СІЗО.

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