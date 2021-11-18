Жуткое ДТП в Харькове: для виновника под наркотиками увеличили залог

Резонансное ДТП в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"
Апелляционный суд увеличил сумму залога до более чем 3 млн гривен для подозреваемого в ДТП с двумя подростками на проспекте Науки в Харькове.
Об этом сообщает "Суспільне".
Новые детали
Суд увеличил сумму залога с 340 тысяч гривен до 3 млн 178 тысяч гривен. Прокуратура Харьковской области настаивала на увеличении залога до 10 млн грн.
"Трудность уголовного правонарушения, потенциальный размер причиненного вреда и то, что лицо совершило преступление в состоянии наркотического опьянения, что вызвало значительный общественный резонанс, наличие в его окружении лиц, обладающих значительными суммами денег, предоставивших ему в пользование указанный ценный автомобиль", – перечислял риски на заседании прокурор.
Защита возражала. По словам адвоката подозреваемого, оснований для увеличения залога нет, а сумма не может быть заведомо непомерной для подозреваемого.
Представитель потерпевших оставил вопрос залога на усмотрение суда.
Подробности ДТП
Внедорожник сбил двоих подростков прямо на пешеходном переходе. Судя по видеозаписи регистратора, водитель даже не пытался затормозить и протащил одного из пострадавших через весь перекресток. В результате аварии травмы получили 13-летние мальчик и девочка.
Водитель был под наркотиками
По результатам экспертизы, водитель Toyota Land Cruiser, сбивший двух подростков в Харькове, был в состоянии наркотического опьянения – под влиянием метадона.
Поскольку нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения, изменена квалификация по ч. 2 ст. 286 УКУ на ч. 2 ст. 286-1 УКУ. Новая квалификация является новой статьей Уголовного кодекса, которая предусматривает более строгую ответственность именно за ДТП в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
Сейчас готовится уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 УКУ, после чего будет готовиться ходатайство об избрании меры пресечения.
Что известно о состоянии пострадавших?
Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины крушения Виктор Забашта рассказал, что подростки получили ушибы, их травмы не угрожают жизни.
Пострадавшие дети сейчас находятся в больнице.