Жахлива ДТП у Харкові: для винуватця під наркотиками збільшили заставу

Резонансна ДТП у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"

Апеляційний суд збільшив суму застави до понад 3 млн гривень для підозрюваного у ДТП із двома підлітками на проспекті Науки у Харкові.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Нові деталі

Суд збільшив суму застави з 340 тисяч гривень до 3 млн 178 тисяч грн. Прокуратура Харківської області наполягала збільшити заставу до 10 млн грн.

"Тяжкість кримінального правопорушення, потенційний розмір спричиненої шкоди та те, що особа скоїла злочин у стані наркотичного сп'яніння, що викликало значний суспільний резонанс, наявність в його оточенні осіб, які володіють значними сумами грошей, які надали йому у користування вказаний коштовний автомобіль", — перераховував ризики на засіданні прокурор.

Захист заперечував. За словами адвокатки підозрюваного, підстав для збільшення застави немає, а сума не може бути завідомо непомірною для підозрюваного.

Представник потерпілих залишив питання застави на розсуд суду.

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Резонансна ДТП у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"

Деталі ДТП

Позашляховик збив двох підлітків просто на пішохідному переході. Судячи з відеозапису реєстратора, водій навіть не намагався загальмувати та протягнув одного з постраждалих через усе перехрестя. Внаслідок аварії травми отримали 13-річні хлопчик та дівчинка.

Водій був під наркотиками

За результатами експертизи, водій Toyota Land Cruiser, який збив двох підлітків у Харкові, був у стані наркотичного сп'яніння під впливом метадону.

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Оскільки порушник перебував у стані наркотичного сп'яніння, змінено кваліфікацію за ч. 2 ст. 286 ККУ на ч. 2 ст. 286-1 ККУ. Нова кваліфікація є новою статтею Кримінального кодексу, яка передбачає суворішу відповідальність саме за ДТП у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння.

Наразі готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 286-1 ККУ, після чого готуватиметься клопотання про обрання запобіжного заходу.

Що відомо про стан постраждалих?

Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофи Віктор Забашта розповів, що підлітки отримали забої, їхні травми не загрожують життю.

Постраждалі діти зараз перебувають у лікарні.

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