Жуткое ДТП в Закарпатской области: фура сбила женщину, ей оторвало голову (фото)

Транспортное средство протащило женщину около 200 метров/Фото: svaliava.rayon.in.ua, Коллаж: Сегодня

В Закарпатской области, где недавно автомобиль разбился из-за лошади, произошло жуткое ДТП. В ней погиб человек.

Об этом сообщает издание "Район. Свалява".

Детали ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 1 декабря, около 12:00 в городе Свалява. На улице Освобождения грузовик сбил женщину. Транспортное средство зацепило ее и продолжило тянуть за собой около 200 метров. Водитель грузовика не увидел, что у него на автомобиле зажало женщину, поскольку та переходила дорогу не на пешеходном переходе. В результате ДТП женщине оторвало голову.

Автомобиль протащил женщину около 200 метров/Фото: svaliava.rayon.in.ua

Женщина переходила дорогу в неподходящем месте/Фото: svaliava.rayon.in.ua

Действия правоохранителей

Погибшей оказалась 65-летняя жительница города. На место инцидента вызвали правоохранителей, которые выясняли все детали аварии.

ДТП в Киеве

В Киеве произошла серьезная авария. Автомобиль сбил пешехода.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Здолбуновской вечером вторника, 30 ноября. Автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе. На видео из Сети можно увидеть, что он был без сознания. На месте инцидента работала полиция и скорая помощь.

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