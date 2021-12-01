Жахлива ДТП у Закарпатській області: фура збила жінку, їй відірвало голову (фото)

Транспортний засіб протягнув жінку близько 200 метрів/Фото: svaliava.rayon.in.ua, Колаж: Сьогодні

У Закарпатській області, де нещодавно автомобіль розбився через коня, сталася моторошна ДТП. У ній загинула людина.

Про це повідомляє видання "Район. Свалява".

Деталі ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася у середу, 1 грудня, близько 12:00 у місті Свалява. На вулиці визволення вантажівка збила жінку. Транспортний засіб зачепив її та продовжив тягнути за собою близько 200 метрів. Водій вантажівки не побачив, що у нього на автомобілі затиснуло жінку, оскільки та переходила дорогу не на пішохідному переході. Внаслідок ДТП жінці відірвало голову.

Автомобіль протягнув жінку близько 200 метрів/Фото: svaliava.rayon.in.ua

Жінка переходила дорогу в невідповідному місці/Фото: svaliava.rayon.in.ua

Дії правоохоронців

Загиблою виявилася 65-річна жителька міста. На місце інциденту викликали правоохоронців, які з'ясовували усі деталі аварії.

ДТП у Києві

У Києві сталася серйозна аварія. Автомобіль збив пішохода.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Здолбунівській увечері вівторка, 30 листопада. Автомобіль збив чоловіка на пішохідному переході. На відео з Мережі можна побачити, що він був без свідомості. На місці інциденту працювала поліція та швидка допомога.

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