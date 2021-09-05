Зима близко: в Карпатах температура опустилась до 0 °C

На горе Поп-Иван зафиксировали температуру 0°. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине продолжает ухудшаться погода. Сегодня в Карпатах зафиксировали понижение температуры до 0°.
Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
По состоянию на 6:40 5 сентября на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер северо-западный, 2-3 м/с.
"Температура окружающей среды 0 °С", – пишут в сообщении.
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В будущем от погоды будут новые сюрпризы
В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают в первую очередь с деятельностью человека.
В Украине нынешнее лето поставило рекорд в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отметила, что нас ждут новые волны аномальной погоды.
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