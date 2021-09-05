Зима близько: в Карпатах температура опустилася до 0° C

На горі Піп-Іван зафіксували температуру 0 °. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні продовжує погіршуватися погода. Сьогодні в Карпатах зафіксували зниження температури до 0°.

Про це повідомив Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.

Станом на 6:40 5 вересня на горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер північно-західний, 2-3 м/с.

"Температура навколишнього середовища 0° С", – пишуть в повідомленні.

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В майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи

В останні роки погода все більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й в теплих країнах. Кліматологи це пов'язують в насамперед з діяльністю людини.

В Україні нинішнє літо поставило рекорд в плані високої температури. Завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначила, що нас чекають нові хвилі аномальної погоді.

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