100 дней войны за полторы минуты – видео для скептиков

За победу Украины ее граждане платят чрезмерную цену / Фото: Коллаж: Сегодня

100 дней войны - повод подводить промежуточные итоги. С фронта как раз идут плохие новости. Орки вгрызаются в Донбасс, ползут метр за метром. Гибнут люди – наши бойцы и мирные украинцы. От этого всего тяжело и больно. Когда говорят, что их смерть не напрасна, становится еще больнее. В таких словах есть доля цинизма.

Но высокой ценой жизней тысяч наших граждан, Украина все-таки побеждает. Трудные моменты на фронте не меняют общей картины. Ее мы и проиллюстрировали с помощью видео о том, как развивалось путинское вторжение с 24 февраля по сегодняшний день.

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Отлично видно, как орки навалились с юга, востока, севера.

Как неожиданно встретили отпор.

Как позорно бежали из-под Киева.

Как ЗСУ освобождали Черниговскую и Сумскую область.

Как теперь наши бьют врага под Харьковом и начинают контрнаступление на юге.

Мы не проигрываем войну, даже когда отступаем на Донбассе. Мы не можем ее проиграть, потому что правы и морально сильнее.

Может, кому-то кажется глупо: наша моральная сила – против их истребителей, "искандеров", танков.

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Но именно потому, что мы морально сильнее, в нас поверил весь мир. Именно поэтому у нас все больше современного оружия и техники. И скоро наступит перелом в войне.

Наша моральная сила в том, что мы все время думаем о будущем. О чем мы читаем больше всего и какие запросы чаще всего задаем в поиске:

Когда закончится война?

Как нас будут принимать в Евросоюз?

Стоит ли бороться за членство в НАТО или нет

Кто и как будет восстанавливать города, разрушенные агрессором, сколько это займет времени и потребует средств?

Как изменила ментальность граждан Украины эта война, как изменятся законы и правила жизни?

А граждане страны-агрессора – и война это тоже показала – живут прошлым:

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Вспоминают царей времен российской империи

Вторую мировую вообще превратили в религиозный культ

Мечтают вернуть мощь СССР, забыв, как СССР сгнил и развалился за пару лет со всей своей мощью

По прошлому тоскуют те, кто не видят для себя никакого будущего. Как раз то, что отличает нас от россиян.

Да и путин, начав против нас агрессию, обязательно повторит судьбу всех диктаторов прошлого. Собственно, уже повторяет:

они все начинали с небольших ошибок при подсчете бюллетеней для голосования;

потом они устанавливали полный контроль над своими гражданами;

а потом развязывали войны ради мирового господства.

И финал у всех диктаторов был одинаковый – поражение, позор и смерть. И путин, желавший преподать суровый урок всему миру, непременно это сделает. Докажет, что конец у всех диктаторов один и тот же, и это правило без исключений.

Сто дней войны – это отличный момент, чтобы понять: мы обязательно преодолеем все трудности и победим.

Слава Украине!

Оккупанты поставили на паузу наступление и массово штурмуют

На Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил республики беларусь сосредоточены на усилении охраны государственной границы. Одновременно происходит ротация подразделений спецназначения в приграничных с Украиной районах. В ходе проверки боевой готовности вооруженных сил республики беларусь проведено собрание специалистов связи и инженерно-технического состава. Остается угроза нанесения ракетных ударов с территории республики беларусь.

На Северском направлении противник активных действий не проводил. Нанес ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры в районе Гудового Сумской области. Также в Сумской области враг обстрелял районы населенных пунктов Бачевск, Ходино и Славгород.

На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, пополняет запасы материальных средств, вооружения и техники на территории РФ. С целью снижения наступательного потенциала наших войск производит огненное поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

На Харьковском направлении противник активных действий не проводил. Основные усилия сосредоточены на сдерживании действий Сил обороны Украины. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Башкировка, Моспино, Русская Лозовая, Печенеги и Михайловка. Нанес авиационные удары вблизи Нового.

На Славянском направлении враг концентрируется, в частности, на инженерном оборудовании позиций. Обстрелы гражданской инфраструктуры фиксировались в районах Дубровного, Курульки, Вернополья, Красной Поляны и других. Вблизи Долгенького враг нанес авиаудары силами армейской авиации. Проводил штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долина, успеха не имел, после причиненных подразделениями Сил обороны потерь отошел.

На Донецком направлении российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы по всей линии столкновения.

На Лиманском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Ярово, Щурово, Старый Караван и Райгородок. Проводил штурмовые действия вблизи Студенок, боевые действия продолжаются.

На Северодонецком направлении российские захватчики продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Боровское, Устиновка и Лисичанск. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары вблизи Мирной Долины. Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на предыдущие позиции.

В центральной части Северодонецка продолжаются бои.

На Бахмутском направлении враг производит обстрелы в районах населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк, Золотое, Камышеваха, Николаевка, Берестово, Белогоровка и Врубовка. Вблизи последнего оккупанты вели безуспешные штурмовые действия.

Силами штурмовой и армейской авиации враг нанес авиаудары по инфраструктуре недалеко от Возрождения, Ротов, Новолуганского и Доломитного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные боевые действия враг не проводил. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Веселое, Марьинка, Новомихайловка, Авдеевка, Пески, Золотая Нива. Силами отдельных подразделений и диверсионно-разведывательных групп пытался вступать в боевые столкновения и вести штурмовые действия вблизи Красногоровки и Полтавки. Успеха не было, отошел на предыдущие позиции.

На Южнобугском направлении в течение суток враг применил минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Кавказ, Лепетиха, Дмитровка, Осокоровка, Благотворительное, Степная Долина. На отдельных участках Криворожского направления противник активизировал ведение воздушной разведки и пытался провести штурмовые действия. Получил отпор и отошел на ранее занятые позиции.

С целью удержания рубежей обороны оккупанты усиливают передовые позиции за счет перемещения резервов на возможные направления выдвижения подразделений Сил обороны.

Отдельные подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии на Попаснянском направлении понесли значительные потери, не менее 50% личного состава, вооружения и техники. Личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации. Это приводит к отказам личного состава от роли в боевых действиях.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты пять атак врага, уничтожены пять танков, три артиллерийские системы, две боевые бронированные машины. Подразделения противовоздушной обороны сбили три БПЛА типа "Орлан-10". На других направлениях российские оккупанты тоже понесли ощутимые потери.

Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.06 ориентировочно составили: