100 днів війни за півтори хвилини – відео для скептиків

За перемогу України її громадяни сплачують надмірну ціну / Фото: Колаж: Сьогодні
100 днів війни – привід підбивати проміжні підсумки. З фронту якраз ідуть погані новини. Орки вгризаються в Донбас, повзуть метр за метром. Гинуть люди – наші бійці та мирні українці. Від цього важко і боляче. Коли кажуть, що їхня смерть не марна, стає ще болючіше. У таких словах є частка цинізму.
Але високою ціною життя тисяч наших громадян Україна все ж перемагає. Важкі моменти на фронті не змінюють загальної картини. Її ми проілюстрували відео про те, як розвивалося путінське вторгнення з 24 лютого до сьогодні.
- Добре видно, як орки навалилися з півдня, сходу, півночі.
- Як несподівано зустріли відсіч.
- Як ганебно тікали з-під Києва.
- Як ЗСУ звільняли Чернігівську та Сумську область.
- Як тепер наші б'ють ворога під Харковом та починають контрнаступ на півдні.
Ми не програємо війну, навіть коли вимушені відступати на Донеччині. Ми не можемо її програти, бо праві і морально сильніші.
Може, комусь здається безглуздо: наша моральна сила – проти їхніх винищувачів, "іскандерів", танків.
Але саме тому, що ми морально сильніші, в нас повірив весь світ. Саме тому в нас все більше сучасної зброї та техніки. І незабаром настане перелом у війні.
Наша моральна сила полягає в тому, що ми весь час думаємо про майбутнє. Про що ми читаємо найбільше і які запити найчастіше задаємо у пошуку:
- Коли закінчиться війна?
- Як нас прийматимуть до Євросоюзу?
- Чи варто боротися за членство в НАТО чи ні
- Хто і як відновлюватиме міста, зруйновані агресором, скільки це займе часу і вимагатиме коштів?
- Як змінила ментальність громадян України ця війна, як зміняться закони та правила життя?
А громадяни країни-агресора – і війна це теж показала – живуть минулим:
- Згадують царів часів Російської імперії
- Другу світову взагалі перетворили на релігійний культ
- Мріють повернути міць СРСР, забувши, як СРСР згнив і розвалився за пару років з усією своєю міццю
За минулим сумують ті, хто не бачить для себе ніякого майбутнього. Саме те, що відрізняє нас від росіян.
Та й путін, почавши проти нас агресію, обов'язково повторить долю всіх диктаторів минулого . Власне, вже повторює:
- всі вони починали з невеликих помилок при підрахунку бюлетенів для голосування;
- потім вони встановлювали повний контроль за своїми громадянами;
- а потім розв'язували війни заради світового панування.
І фінал у всіх диктаторів був однаковий – поразка, ганьба та смерть. І путін, що бажав дати суворий урок усьому світу, неодмінно це зробить. Доведе, що кінець у всіх диктаторів той самий, і це правило без винятків.
Сто днів війни – це чудовий момент, щоб зрозуміти: ми обов'язково подолаємо всі труднощі та переможемо.
Слава Україні!
Окупанти поставили на паузу наступ і масово штурмують
- На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил республіки білорусь зосереджені на посиленні охорони державного кордону. Одночасно, відбувається ротація підрозділів спецпризначення в прикордонних з Україною районах. У ході перевірки бойової готовності збройних сил республіки білорусь проведено збори спеціалістів зв’язку та інженерно-технічного складу. Залишається загроза завдання ракетних ударів з території республіки білорусь.
- На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Завдав ракетного удару по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Гудового Сумської області. Також на Сумщині ворог обстріляв райони населених пунктів Бачівськ, Ходине і Славгород.
- На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, поповнює запаси матеріальних засобів, озброєння і техніки з території РФ. З метою зниження наступального потенціалу наших військ здійснює вогневе ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.
- На Харківському напрямку противник активних дій не проводив. Основні зусилля зосереджує на стримуванні дій Сил оборони України. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Башкіровка, Моспіно, Руська Лозова, Печеніги та Михайлівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Нового.
- На Слов’янському напрямку ворог концентрується зокрема на інженерному обладнанні позицій. Обстріли цивільної інфраструктури фіксувалися в районах Дібрівного, Курульки, Вірнопілля, Червоної Поляни та інших. Поблизу Довгенького ворог завдав авіаударів силами армійської авіації. Проводив штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина, успіху не мав, після завданих підрозділами Сил оборони втрат відійшов.
- На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення.
- На Лиманському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ярова, Щурове, Старий Караван і Райгородок. Проводив штурмові дії поблизу Студенка, бойові дії тривають.
- На Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка і Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини. Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції.
- В центральній частині Сєверодонецька тривають бої.
- На Бахмутському напрямку ворог здійснює обстріли в районах населених пунктів Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваха, Миколаївка, Берестове, Білогорівка та Врубівка. Поблизу останнього окупанти вели безуспішні штурмові дії.
- Силами штурмової та армійської авіації ворог завдав авіаударів по інфраструктурі неподалік Відродження, Ротів, Новолуганського і Доломітного.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не проводив. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янка, Веселе, Мар’їнка, Новомихайлівка, Авдіївка, Піски, Золота Нива. Силами окремих підрозділів та диверсійно-розвідувальних груп намагався вступати у бойові зіткнення та вести штурмові дії поблизу Красногорівки та Полтавки. Успіху не мав, відійшов на попередні позиції.
- На Південнобузькому напрямку протягом доби ворог застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Кавказ, Лепетиха, Дмитрівка, Осокорівка, Благодійне, Степова Долина. На окремих ділянках Криворізького напрямку противник активізував ведення повітряної розвідки та намагався провести штурмові дії. Отримав відсіч і відійшов на раніше зайняті позиції.
- З метою утримання рубежів оборони окупанти посилюють передові позиції за рахунок переміщення резервів на вірогідні напрямки висування підрозділів Сил оборони.
- Окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії на Попаснянському напрямку зазнали значних втрат, щонайменше 50% особового складу, озброєння та техніки. Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації. Це призводить до відмов особового складу від участі в бойових діях.
- За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито п’ять атак ворога, знищено п’ять танків, три артилерійських системи, дві бойові броньовані машини. Підрозділи протиповітряної оборони збили три БПЛА типу "Орлан-10". На інших напрямках російські окупанти теж зазнали відчутних втрат.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.06 орієнтовно становили:
- особового складу – близько 30 950 (+100 за добу) осіб ліквідовано;
- танків – 1367 (+4);
- бойових броньованих машин – 3366 (+12);
- артилерійських систем – 661 (+14);
- РСЗВ – 207;
- засобів ППО – 95;
- літаків – 210;
- вертольотів – 175;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535;
- крилатих ракет – 121(+1);
- кораблів/катерів – 13;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2329 (+4);
- спеціальної техніки – 51.