4 мая пройдет эвакуация из Токмака и Васильевки – место и время

Эвакуация украинцев. Фото: коллаж: "Сегодня"

Из Токмака и Васильевки, что в Запорожской области, в среду, 4 мая, планируется эвакуация гражданского населения.

Об этом сообщает вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Реклама

Так, эвакуация из Токмака состоится в 15:00 на выезде из города. Место сбора – бывшее кафе "Нирвана".

Эвакуация из Васильевки состоится на блокпосте Тарелка, рассказала Верещук. Время сбора – 14:00.

Эвакуация с "Азовстали"