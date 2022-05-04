4 мая пройдет эвакуация из Токмака и Васильевки – место и время

Эвакуация украинцев. Фото: коллаж: "Сегодня"
Из Токмака и Васильевки, что в Запорожской области, в среду, 4 мая, планируется эвакуация гражданского населения.
Об этом сообщает вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Так, эвакуация из Токмака состоится в 15:00 на выезде из города. Место сбора – бывшее кафе "Нирвана".
Эвакуация из Васильевки состоится на блокпосте Тарелка, рассказала Верещук. Время сбора – 14:00.
Эвакуация с "Азовстали"
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 1 мая наконец-то удалось начать эвакуацию людей с "Азовстали" в Мариуполе. По его словам, это произошло после многих недель переговоров, многих попыток, разных встреч, звонков и предложений. По его словам, удалось вывезти уже более ста гражданских – женщин, детей, спасавшихся от боевых действий именно на "Азовстали" в Мариуполе.
- Также напомним, оккупанты снова начали обстреливать "Азовсталь" после эвакуации людей.
- В Сети появились уникальные кадры спасения людей в Мариуполе. Важную часть работы провели украинский офицер Денис Прокопенко и полк "Азов".