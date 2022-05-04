4 травня пройде евакуація з Токмака та Василівки – місце та час

Евакуація українців. Фото: колаж: "Сьогодні"
З Токмака та Василівки, що у Запорізькій області, у середу, 4 травня, планується евакуація цивільного населення.
Про це повідомляє віце-прем'єрка – міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Так, евакуація з Токмака відбудеться о 15:00 на виїзді із міста. Місце збору – колишнє кафе "Нірвана".
Евакуація з Василівки відбудеться на блокпосту Тарілка, розповіла Верещук. Час збору – 14:00.
Евакуація з "Азовсталі"
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що 1 травня нарешті вдалося розпочати евакуацію людей з "Азовсталі" в Маріуполі. За його словами, це сталося після багатьох тижнів переговорів, багатьох спроб, різних зустрічей, дзвінків та пропозицій. За його словами, вдалося вивезти вже понад сто цивільних – жінок, дітей, які рятувалися від бойових дій саме на "Азовсталі" у Маріуполі.
- Також нагадаємо, окупанти знову почали обстрілювати "Азовсталь" після евакуації людей.
- У Мережі з'явилися унікальні кадри порятунку людей у Маріуполі. Важливу частину роботи провели український офіцер Денис Прокопенко та полк "Азов".