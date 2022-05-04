4 травня пройде евакуація з Токмака та Василівки – місце та час

Евакуація українців. Фото: колаж: "Сьогодні"

З Токмака та Василівки, що у Запорізькій області, у середу, 4 травня, планується евакуація цивільного населення.

Про це повідомляє віце-прем'єрка – міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Так, евакуація з Токмака відбудеться о 15:00 на виїзді із міста. Місце збору – колишнє кафе "Нірвана".

Евакуація з Василівки відбудеться на блокпосту Тарілка, розповіла Верещук. Час збору – 14:00.

Евакуація з "Азовсталі"