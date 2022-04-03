90% инфраструктуры Мариуполя не подлежит восстановлению – глава Донецкой ОВА

Российские оккупанты целенаправленно уничтожают Мариуполь / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты обстрелами почти полностью разрушили Мариуполь. 90% инфраструктуры города не подлежит восстановлению.

Об этом заявил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сайту Суспільне. Новини.

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"Он (город. – Ред.) разрушен практически полностью. 90% инфраструктуры города не подлежит восстановлению или подлежит частично", – сообщил Кириленко.

Глава ОВА рассказал, что количество погибших в Мариуполе можно оценить лишь примерно:

"Мы считаем 5 тысяч как минимум. Но это исключительно штатские. Военных можно считать после исследования всего города".

Он добавил, что из Мариуполя по меньшей мере 30 тысяч человек вывезены насильно на неподконтрольную территорию и на территорию РФ.

"Это очень большая цифра для нас, но очень низкая для них. Потому что у них есть возможности вывозить вообще без проблем. Но они столкнулись с тем, чего не ожидали: люди не хотят ехать. Люди задают прямые вопросы."Вы 8 лет обстреливали Донецк, Макеевку, все большие города" (говорят людям. – Ред.). А люди им: "Кто обстреливал? Мы знаем и понимаем, что происходит там, у нас родственники там, этого не было. Мы жили в цветущем городе, он развивался, а сейчас вы его разбили и зачем вы нас туда вывозите? Дайте нам возможность выйти на подконтрольную украинским властям территорию".

Гуманитарная катастрофа в Мариуполе

Людей из заблокированного российскими войсками Мариуполя вывезти очень сложно, а ситуация в городе критическая. Жители остались без воды, еды, света и газа, и доставить продукты туда невозможно – все "зеленые коридоры" блокирует РФ.

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Известно, что оккупанты обстреливают украинцев из запрещенного оружия. Сначала это были "Грады" и системы "Буратино", затем применили авиацию.