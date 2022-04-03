90% інфраструктури Маріуполя не підлягає відновленню – голова Донецької ОВА

Російські окупанти цілеспрямовано знищують Маріуполь / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстрілами майже повністю зруйнували Маріуполь, 90% інфраструктури міста не підлягає відновленню.

Про це заявив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко сайту Суспільне. Новини.

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"Воно (місто. – Ред.) зруйноване практично повністю. 90% інфраструктури міста не підлягає відновленню, або підлягає частково", – повідомив Кириленко.

Глава ОВА розповів, що кількість загиблих у Маріуполі можна оцінити лише приблизно:

"Ми рахуємо 5 тисяч щонайменше. Але це виключно цивільні. Військових можна рахувати після обстеження всього міста".

Він додав, що з Маріуполя щонайменше 30 тисяч людей вивезені силоміць на непідконтрольну територію та на територію РФ.

"Це дуже велика цифра для нас, але дуже низька для них. Тому що у них є можливості вивозити взагалі без проблем. Але вони зіштовхнулись з тим, чого не очікували: люди не хочуть їхати. Люди ставлять прямі питання. "Ви 8 років обстрілювали Донецьк, Макіївку, усі великі міста" (кажуть людям. — Ред.). А люди їм: "Хто обстрілював? Ми знаємо і розуміємо, що відбувається там, у нас родичі там, цього не було. Ми жили в квітучому місті, воно розвивалося, а зараз ви його розбили і навіщо ви нас туди вивозите? Дайте нам можливість вийти на підконтрольну українській владі територію".

Гуманітарна катастрофа у Маріуполі

Людей із заблокованого російськими військами Маріуполя вивезти дуже складно, а ситуація у місті критична. Жителі залишилися без води, їжі, світла та газу і доставити продукти туди неможливо – всі "зелені коридори" блокує РФ.

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Відомо, що окупанти обстрілюють українців з забороненої зброї. Спочатку це були "Гради" та системи "Буратіно", потім застосували авіацію.