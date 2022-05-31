Агитировал за оккупантов: на стратегическом предприятии поймали пособника РФ

На ГП "Антонов" поймали инженера-предателя / Фото: Коллаж: Сегодня

Ведущего инженера-конструктора ГП "Антонов" уличили в распространении в интернете публикаций в поддержку вторжения России в Украину. Суд должен избрать ему меру пресечения.

Как сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры, мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины – оправдание вооруженной агрессии РФ и глорификация (прославление) военнослужащих вооруженных сил страны-агрессора.

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По данным следствия, в течение марта-апреля 2022 года житель Ирпеня, имея пророссийские настроения, распространял в социальных сетях публикации, направленные на поддержку действий РФ и оправдание ее вооруженной агрессии против Украины.

В частности, подозреваемый распространял карту Украины, на которой часть территорий якобы стала принадлежать соседним странам. "Нет такой страны, как Украина. Есть окраина России", "Zа наших", "Сила V правде" – такие месседжи пропагандировал и поддерживал подозреваемый.

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Во время обыска у него обнаружена и изъята компьютерная техника и мобильные телефоны, которые использовались в противоправной деятельности, фото и видеоматериалы с антиукраинским контентом.

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