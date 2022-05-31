Агітував за окупантів: на стратегічному підприємстві упіймали поплічника РФ

На ДП "Антонов" упіймали інженера-зрадника / Фото: Колаж: Сьогодні

Провідного інженера-конструктора ДП "Антонов" викрили в поширенні в інтернеті публікацій на підтримку вторгнення Росії в Україну. Суд має обрати йому запобіжний захід.

Як повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури, чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 КК України – виправдовування збройної агресії РФ та глорифікація (прославляння) військовослужбовців збройних сил країни-агресора.

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За даними слідства, протягом березня-квітня 2022 року мешканець Ірпеня, маючи проросійські настрої, поширював у соціальних мережах публікації, спрямовані на підтримку дій РФ та виправдовування її збройної агресії проти України.

Зокрема, підозрюваний поширював карту України, на якій частина територій нібито стала належати сусіднім країнам. "Немає такої країни, як Україна. Є окраїна Росії", "Zа наших", "Сила V правді" – такі меседжі пропагував і підтримував підозрюваний.

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Під час обшуку в нього виявлено та вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував у протиправній діяльності, фото і відеоматеріали з антиукраїнським контентом.

СБУ оголосила підозру "гауляйтеру" окупантів у Запорізькій області

Колишньому народному депутату України від Партії регіонів Євгену Балицькому було оголошено про підозру за статтею Кримінального кодексу "Колабораційна діяльність".

Балицький за допомогою загарбників примусив працівників місцевого самоврядування та комунальних підприємств визнати себе керівником "військово-цивільної адміністрації Запорізької області".

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