Агрессия РФ и поддержка Украины: первые заявления Зеленского после встречи с европейскими лидерами

Владимир Зеленский заявил о поддержке Украины европейских стран. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с европейскими лидерами сегодня, 16 июня. По его словам, он рад, что что их визит начался с посещения Ирпеня и что партнеры увидели, что там натворил "русский мир".

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Реклама

Первые заявления Зеленского после встречи с европейскими лидерами:

Рад, что их визит начался с посещения Ирпеня и что партнеры увидели, что там натворил "русский мир"

Самое эффективное оружие против России сейчас – это единение

Агрессия РФ против Украины – это агрессия против всей Европы

Обсудили военную и экономическую поддержку Украины

Рассказал о ситуации на передовой и о ежедневных ракетных ударах РФ. С начала войны оккупанты запустили около 3 тысяч ракет

Чем больше мощного оружия получает Украина, тем лучше может бороться с агрессией

Россия не хочет мира и переговоров. Они хотят только войны

Получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС может стать историческим решением

Обсудили седьмой санкционный пакет против России

Украина делает все возможное для разблокировки наших портов, но вина в этой ситуации лежит на РФ

Макрон и другие европейские страны поддержали вступление Украины в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за то, чтобы немедленно предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. По его словам, Украина является часть европейской семьи. Таким образом, страны ЕС поддерживают нашу страну. Об этом Макрон заявил во время своего выступления в Киеве сегодня, 16 июня.

"Мы действиями хотим подтвердить, что Украина является частью европейской семьи. Перед лицом войны мы, европейцы, абсолютно полностью понимаем, каким хрупким сегодня стал мир в Европе. Мир, который тяжелыми усилиями восстанавливали после Второй мировой войны", – сказал президент Франции.

Он считает, что эта война изменит европейскую историю. И поэтому сегодня необходимо поддержать, и послать сигнал Еврокомиссии, которая завтра, 17 июня, выступит с заключением по поводу предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

"Мы все (Франция, Италия, Германия и Румыния. – Ред.) поддерживаем предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС", – подчеркнул Макрон.

Визит в Киев

Главы Франции, Германии и Италии, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги, прибыли в Украину на поезде утром в четверг. Точную дату их визита заранее не сообщали по соображениям безопасности.

Реклама

Сразу же по прибытии в Киев Макрон сказал, что политики встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетят Ирпень.

На вопрос, есть ли у Макрона послание для украинцев, он сказал, что хочет поддержать украинцев, ведь следующие недели "будут очень трудными".

Также вскоре стало известно о визите еще одного европейского лидера – президента Румынии Клауса Йоханниса. Он прибыл утром 16 июня, чтобы выразить солидарность с Украиной.

Реклама

Напомним, советник главы ОП Виктор Андрусив допустил, что, вероятно, Шольц, Макрон и Драги проведут переговоры с президентом Владимиром Зеленским по поводу предоставления нашей стране статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время, возможно, взамен политики будут убеждать главу государства вернуться к переговорам с Россией.