Агресія РФ та підтримка України: перші заяви Зеленського після зустрічі з європейськими лідерами

Володимир Зеленський заявив про підтримку України європейських країнах. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з європейськими лідерами сьогодні, 16 червня. За його словами, він радий, що їхній візит розпочався з відвідування Ірпеня і що партнери побачили, що там накоїв "руський мір".

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Перші заяви Зеленського після зустрічі з європейськими лідерами:

Радий, що їхній візит розпочався з відвідування Ірпеня та що партнери побачили, що там накоїв "руський мір"

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Макрон та інші європейські країни підтримали вступ України до ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія виступають за те, щоб негайно надати Україні статус кандидата в члени ЄС. За його словами, Україна є частиною європейської сім'ї. Так, країни ЄС підтримують нашу країну. Про це Макрон заявивпід час свого виступу у Києві сьогодні, 16 червня.

"Ми діями хочемо підтвердити, що Україна є частиною європейської сім'ї. Перед лицем війни ми, європейці, абсолютно повністю розуміємо, яким крихким сьогодні став світ у Європі. Світ, який важкими зусиллями відновлювали після Другої світової війни", – сказав президент Франції.

Він вважає, що ця війна змінить європейську історію. І тому сьогодні необхідно підтримати і надіслати сигнал Єврокомісії, яка завтра, 17 червня, виступить з висновком щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

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"Ми всі (Франція, Італія, Німеччина та Румунія. – Ред.) підтримуємо надання Україні статусу кандидата у члени ЄС", – наголосив Макрон.

Візит до Києва

Глави Франції, Німеччини та Італії, Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драґі, прибули до України потягом вранці у четвер. Точну дату їхнього візиту заздалегідь не повідомляли з міркувань безпеки.

Відразу після прибуття до Києва Макрон сказав, що політики зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та відвідають Ірпінь.

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На запитання, чи має Макрон послання для українців, він сказав, що хоче підтримати українців, адже наступні тижні "будуть дуже важкими".

Також незабаром стало відомо про візит ще одного європейського лідера – президента Румунії Клауса Йоганніса. Він прибув вранці 16 червня, щоб висловити солідарність з Україною.

Нагадаємо, радник голови ОП Віктор Андрусів припустив, що, ймовірно, Шольц, Макрон та Драґі проведуть переговори з президентом Володимиром Зеленським щодо надання нашій країні статусу кандидата на членство в ЄС. Водночас, можливо, натомість політики переконуватимуть главу держави повернутися до переговорів з Росією.