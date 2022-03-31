Арахамия рассказал, когда могут встретиться Зеленский и Путин

Давид Арахамия заявил, что вскоре Зеленский и Путин проведут встречу. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что уже наступила потребность встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. По его словам, уже через неделю планируется наработать то, что зависит от участников переговорного процесса.

Об этом Арахамия рассказал в эфире канала "Украина 24".

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По его словам, на последних очных переговорах был поднят вопрос о встречи Зеленского и Путина, но тогда делегация РФ заявила, что "нужно иметь более согласованный проект договора".

"Через неделю мы наработаем то, что зависит от участников переговорного процесса. И будем надеяться, что дальше будут встречаться президенты стран", – отметил Арахамия.

Арахамия: Первый экземпляр требований России на переговорах отдам в музей Победы

На первые переговоры Украины и России представители страны-агрессора привезли ультимативные требования, фактически означавшие капитуляцию, хотя именно этого слова в переданной бумаге и не было. Об этом рассказал глава украинской делегации Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24".

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Пока опубликовывать эти требования нельзя, однако, обещает политик, однажды Украина увидит этот документ, от которого "хотелось встать и уйти".