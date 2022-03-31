Арахамія розповів, коли можуть зустрітися Зеленський та Путін

Давид Арахамія заявив, що незабаром Зеленський та Путін проведуть зустріч. Фото: колаж "Сьогодні"

Очільник української делегації Давид Арахамія заявив, що вже настала потреба зустрічі президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. За його словами, вже за тиждень планується напрацювати те, що залежить від учасників переговорного процесу.

Про це Арахамія розповів в ефірі каналу "Україна 24".

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За його словами, на останніх очних переговорах було піднято питання про зустріч Зеленського та Путіна, але тоді делегація РФ заявила, що "потрібно мати більш узгоджений проєкт договору".

"За тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу. І сподіватимемося, що далі зустрічатимуться президенти країн", – зазначив Арахамія.

Арахамія: Перший примірник вимог Росії на переговорах віддам до музею Перемоги

На перші перемовини України та Росії представники країни-агресора привезли ультимативні вимоги, які фактично означали капітуляцію, хоча саме цього слова у переданому папері і не було. Про це розповів очільник української делегації Давид Арахамія в ефірі каналу "Україна 24".

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Поки опубліковувати ці вимоги неможна, однак, обіцяє політик, одного дня Україна побачить цей документ, від якого "хотілось встати і піти".