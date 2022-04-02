Арахамия: Россия неофициально приняла все предложения Украины, кроме Крыма

На переговорах также поднимался вопрос насчет Крыма / Коллаж "Сегодня"

Российская Федерация приняла предложение Украины насчет будущего мирного договора, однако пока неофициально. Единственным нерешенным вопросом остается оккупированный украинский Крым.

Об этом сообщил глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия, пишет Оbozrevatel.

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Россия готова принять условия Украины?

"Мы в Стамбуле объявили нашу украинскую позицию. В принципе РФ уже предоставила свой официальный ответ, заключающийся в том, что они принимают эту позицию, за исключением вопроса Крыма, который мы предлагали. Кулеба сказал, что еще официального подтверждения нет, он ждет, чтобы это было в письменном виде", – отметил Давид Арахамия.

Нардеп уточнил, что устно Россия уже согласилась на украинские предложения, которые делегация озвучила 29 марта в Стамбуле.

Переговоры Украины с РФ в Стамбуле

Переговоры украинской и российской делегаций прошли в Турции 29 марта, они длились около трех часов.

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Как рассказал Михаил Подоляк, Украина настаивает на гарантиях безопасности с усиленным аналогом 5 статьи НАТО. Страны-гаранты с сильнейшими армиями (США, Великобритания, Турция, Франция, Германия и другие) должны будут юридически активно участвовать в защите Украины от любых агрессий.

В Минобороны России уже заявили, что по итогам переговоров кардинально сокращают ведение боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях.

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