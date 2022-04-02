Арахамія: Росія неофіційно прийняла всі пропозиції України, крім Криму

На переговорах також порушувалося питання щодо Криму / Колаж "Сьогодні"

Російська Федерація прийняла пропозицію України щодо майбутнього мирного договору, проте поки що неофіційно. Єдиним невирішеним питанням залишається окупований український Крим.

Про це повідомив глава української делегації на переговорах із Росією Давид Арахамія, пише Обозреватель.

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Росія готова ухвалити умови України?

"Ми в Стамбулі оголосили нашу українську позицію. У принципі РФ вже надала свою офіційну відповідь, яка полягає в тому, що вони приймають цю позицію, за винятком питання Криму, яке ми пропонували. Кулеба сказав, що ще офіційного підтвердження немає, він чекає, щоб це було письмово", – зазначив Давид Арахамія.

Нардеп уточнив, що Росія вже погодилася на українські пропозиції, які делегація озвучила 29 березня в Стамбулі.

Переговори України з РФ у Стамбулі

Переговори української та російської делегацій відбулися в Туреччині 29 березня, вони тривали близько трьох годин.

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Як розповів Михайло Подоляк, Україна наполягає на гарантіях безпеки з посиленим аналогом 5 статті НАТО. Країни-гаранти з найсильнішими арміями (США, Великобританія, Туреччина, Франція, Німеччина та інші) мають юридично брати активну участь у захисті України від будь-яких агресій.

У Міноборони Росії вже заявили, що за підсумками переговорів кардинально скорочують ведення бойових дій на Київському та Чернігівському напрямах.

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