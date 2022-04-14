Арестович: армия РФ будет держать Харьков в полуосаде, но не сможет его взять

Алексей Арестович рассказал о ситуации в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что никакого взятия Харькова российскими оккупантами не будет, город максимум будут держать в полуосаде.

Об этом он рассказал в интервью Марку Фейгину.

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"Могу сказать, что взятия не будет, потому что нет на это силы. Но вот угрозы постоянные – взять Харьков, в качестве элемента информационно-психологического воздействия, будут постоянные, будут увеличиваться. А увеличиваться они будут по одной причине, чтобы мы не перебрасывали войска из-под защиты Харькова на Изюмское направление. Не подрезали путь, который российская армия пытается вытянуть. Будут обстрелы артиллерийские, это да. Харьков будут держать в полуосаде такой, но взять его нереально. А уезжать или не уезжать каждый решает сам, я рекомендую в этом смысле слушать местную военно-гражданскую администрацию и мэра города. Они решат – да или нет, что вам делать. Дадут свои рекомендации", – сказал Арестович.

Ситуация в Харькове