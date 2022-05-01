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Арестович дал новый прогноз для армии РФ: крайне неблагоприятный

Павел Заяц
1 мая, 13:10
Советник главы ОПУ отметил профессионализм украинских Вооруженных сил

Арестович заявил, что армию РФ ждут неприятности / Фото: Коллаж: Сегодня

Российскую армию в Украине уже к 9 мая ожидает "крайне неблагоприятный прогноз".

Об этом внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в интервью Youtube-каналу "Фейгин Live".

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По его словам, профессионализм украинских Вооруженных сил растет на глазах – "добавляется семимильными шагами". Также Арестович отметил высокий уровень оперативного планирования действий в ВСУ.

"Это означает одно – прогноз для российской армии крайне неблагоприятный в Украине. Крайне неблагоприятный. Причем это все может наступить раньше, чем мы думали. Не сильно раньше, но на недельку раньше может. Я ведь к чему подвожу – аккурат может прийтись на 9 мая", – отметил советник главы ОПУ.

Озвучены потери армии РФ

В Генштабе ВСУ назвали общие боевые потери российских войск с 24 февраля по 1 мая:

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  • личного состава – около 23 500 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1026 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26) ед,
  • артиллерийских систем – 451 (+15) ед,
  • РСЗО – 151 (+0) ед,
  • средств ПВО – 80 (+3) ед,
  • самолетов – 192 (+2) ед,
  • вертолетов – 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1796 (+20) ед,
  • корабли/катера – 8 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 (+13),
  • специальной техники – ​​32 (+0),
  • крылатых ракет – 84.