Арестович дал новый прогноз для армии РФ: крайне неблагоприятный

Арестович заявил, что армию РФ ждут неприятности / Фото: Коллаж: Сегодня

Российскую армию в Украине уже к 9 мая ожидает "крайне неблагоприятный прогноз".

Об этом внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в интервью Youtube-каналу "Фейгин Live".

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По его словам, профессионализм украинских Вооруженных сил растет на глазах – "добавляется семимильными шагами". Также Арестович отметил высокий уровень оперативного планирования действий в ВСУ.

"Это означает одно – прогноз для российской армии крайне неблагоприятный в Украине. Крайне неблагоприятный. Причем это все может наступить раньше, чем мы думали. Не сильно раньше, но на недельку раньше может. Я ведь к чему подвожу – аккурат может прийтись на 9 мая", – отметил советник главы ОПУ.

Озвучены потери армии РФ

В Генштабе ВСУ назвали общие боевые потери российских войск с 24 февраля по 1 мая:

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