Арестович дал новый прогноз для армии РФ: крайне неблагоприятный

Арестович заявил, что армию РФ ждут неприятности / Фото: Коллаж: Сегодня
Российскую армию в Украине уже к 9 мая ожидает "крайне неблагоприятный прогноз".
Об этом внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в интервью Youtube-каналу "Фейгин Live".
По его словам, профессионализм украинских Вооруженных сил растет на глазах – "добавляется семимильными шагами". Также Арестович отметил высокий уровень оперативного планирования действий в ВСУ.
"Это означает одно – прогноз для российской армии крайне неблагоприятный в Украине. Крайне неблагоприятный. Причем это все может наступить раньше, чем мы думали. Не сильно раньше, но на недельку раньше может. Я ведь к чему подвожу – аккурат может прийтись на 9 мая", – отметил советник главы ОПУ.
Озвучены потери армии РФ
В Генштабе ВСУ назвали общие боевые потери российских войск с 24 февраля по 1 мая:
- личного состава – около 23 500 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1026 (+18) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26) ед,
- артиллерийских систем – 451 (+15) ед,
- РСЗО – 151 (+0) ед,
- средств ПВО – 80 (+3) ед,
- самолетов – 192 (+2) ед,
- вертолетов – 155 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 1796 (+20) ед,
- корабли/катера – 8 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 (+13),
- специальной техники – 32 (+0),
- крылатых ракет – 84.