Арестович: Медведчук может скрывать много интересного

Глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук (слева) и советник главы Офиса президента Алексей Арестович (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

Задержанный сегодня, 12 апреля, глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук не был в Киеве.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Реклама

"Искала и нашла"

"Его взяла Служба безопасности Украины, которая, скажем так деликатно, искала, искала и нашла. Подробности расскажет президент – оставим ему эту прерогативу", – заявил он.

По словам Арестовича, Виктор Медведчук сейчас расскажет "много чего интересного, в том числе и как сбегал":

"Он имеет отношение к России, к Путину, войне, к подготовке этой войны, к организации пророссийского движения в Украине. А еще он по внутренним нашим делам очень интересен".

Напомним, в России уже успели отреагировать на задержание Виктора Медведчука. Там считают, что фото с задержанным политиком еще нуждается в проверке.

Реклама

Читайте также: