Арестович: Медведчук може приховувати багато цікавого

Голова партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук (ліворуч) та радник голови Офісу президента Олексій Арестович (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Затриманий сьогодні, 12 квітня, голова партії "Опозиційна платформа – За життя", кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук не був у Києві.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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"Шукала і знайшла"

"Його взяла Служба безпеки України, яка, скажімо так делікатно, шукала, шукала та знайшла. Подробиці розповість президент – залишимо йому цю прерогативу", – заявив він.

За словами Арестовича, Віктор Медведчук зараз розповість "багато цікавого, в тому числі і як втікав":

"Він має відношення до Росії, до Путіна, війни, підготовки цієї війни, організації проросійського руху в Україні. А ще він у внутрішніх наших справах дуже цікавий".

Нагадаємо, в Росії вже встигли відреагувати на затримання Віктора Медведчука. Там вважають, що фото із затриманим політиком ще потребує перевірки.

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