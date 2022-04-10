Арестович: Мелитополь становится новой Чернобаевкой

Алексей Арестович сравнил Мелитополь с Чернобаевкой. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сравнил Мелитополь с Чернобаевкой. Это связано с тем, что ВСУ нанесли уже пятый удар по позициям российских войск на аэродроме в оккупированном Мелитополе.

Об этом Арестович сообщил в интервью Марку Фейгину.

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Он сравнил успех украинских военных с похожей ситуацией на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области. Там оккупанты подверглись ударам около 15 раз.

"Мелитополь постепенно становится Чернобаевкой. Сегодня накрыли мелитопольский аэродром, тоже с пунктом управления — рвалось часа два. Любо-дорого", — сказал Арестович.

По его словам, Мелитополь – главный центральный узел: аэропорт, железнодорожный вокзал, автомобильное сообщение.

"Опорный пункт россиян, обеспечивающий связь и для Херсона, и для Запорожья, и для Мариуполя. Узел центральный. В Запорожской области все время что-то происходит, все время капает: одну деревеньку освободили, вторую. Не контрнаступление, а тактические действия. И эти действия не дают оккупантам успешно двигаться на юг", – добавил Арестович.

Что известно о Чернобаевке

В Чернобаевке военный аэродром российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов, но он постоянно становится мишенью украинских военных.

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Ситуация в Мелитополе

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