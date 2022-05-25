Арестович назвал точки, где РФ попытается взять подразделения ВСУ в окружение

Алексей Арестович назвал города, где самая худшая ситуация для наших войск. Фото: коллаж "Сегодня"

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российская армия отчаянно пошла в наступление в Луганской и Донецкой областях. По его словам, наиболее неприятная ситуация в районе Северодонецка и Лисичанска. Там есть серьезная угроза для наших войск попасть в оперативное окружение.

Об этом Арестович рассказал во время интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".

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"Наиболее неприятная ситуация для нас в районе Северодонецка и Лисичанска, Попасной и в сторону Бахмута. Потому что там сейчас они (РФ) перекинули много сил. Им было приказано выполнять. А для чего выполнять? Первое – внутренний рынок. Надо показать, что эта операция развивается по плану", – сказал он.

Арестович отметил, что сейчас ожидается обострение ситуации в этом районе, который очень сложный для украинских войск. По его словам, РФ будет туда кидать дополнительные усилия и это принесет нам большие неприятности.

Внештатный советник главы ОП добавил, что также остается серьезная борьба за Лиман.

Арестович рассказал, где оккупанты хотят устроить "второй Мариуполь"

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о новом Мариуполе на Востоке Украины. Об этом он рассказал во время интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".

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"Вот они пытаются прорваться здесь, от Врубовки и перерезать дорогу в районе Берестового, это одна из главных целей, чтобы прервать снабжение между Бахмутом и Лисичанском. Если посмотреть на Северск, то вот он, малый котёл вдоль железной дороги, который они пытаются замкнуть — от Северска до Берестового. Получается маленький котёл, который Ямполь, Северск, Попасная, Врубовка... Они замыкают и Лисичанск и Северодонецк остаются в окружении. Это главная задача, которую они сейчас решают. Задача — сделать "новый Мариуполь", — сказал Арестович.

По его словам, сейчас там очень сложная ситуация для украинских войск.

"Непрерывные удары артиллерией и авиацией, практически непрерывные атаки наземных сил противника. Превосходство по артиллерии, по авиации у противника. И там, мягко говоря, мы едва-едва выгребаем. Но сам Лисичанск и Северодонецк, там ситуация управляемая", — отметил Арестович.

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