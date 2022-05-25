Арестович назвав точки, де РФ спробує взяти підрозділи ЗСУ в оточення

Олексій Арестович назвав міста, де найгірша ситуація для наших військ. Фото: колаж "Сьогодні"

Позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що російська армія відчайдушно пішла у наступ у Луганській та Донецькій областях. За його словами, найнеприємніша ситуація в районі Сєверодонецька та Лисичанська. Там є серйозна загроза для наших військ потрапити до оперативного оточення.

Про це Арестович розповів під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".

Реклама

"Найнеприємніша ситуація для нас у районі Сєверодонецька та Лисичанська, Попасної та у бік Бахмута. Бо там вони (РФ) перекинули багато сил. Їм було наказано виконувати. А навіщо виконувати? Перше – внутрішній ринок. Потрібно показати, що ця операція розвивається за планом", – сказав він.

Арестович зазначив, що зараз очікується загострення ситуації у цьому районі, який є дуже складним для українських військ. За його словами, РФ туди кидатиме додаткові зусилля і це принесе нам великі неприємності.

Позаштатний радник глави ОП додав, що також залишається серйозна боротьба за Лиман.

Арестович розповів, де окупанти хочуть влаштувати "другий Маріуполь"

Позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів про новий Маріуполь на сході України під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".

Реклама

"Ось вони намагаються прорватися тут, від Врубовки і перерізати дорогу в районі Берестового, це одна з головних цілей, щоб перервати постачання між Бахмутом і Лисичанськом. Якщо подивитися на Сіверськ, то ось він, малий котел вздовж залізниці, який вони намагаються замкнути — від Сіверська до Берестового. Виходить маленький котел, який Ямпіль, Сіверськ, Попасна, Врубівка... Вони замикають і Лисичанськ і Сєверодонецьк залишаються в оточенні. Це головне завдання, яке вони зараз вирішують. Завдання — зробити "новий Маріуполь", — сказав Арестович.

За його словами, наразі там дуже складна ситуація для українських військ.

"Безперервні удари артилерією і авіацією, практично безперервні атаки наземних сил противника. Перевага в артилерії, в авіації у противника. І там, м'яко кажучи, ми ледь-ледь вигрібаємо. Але сам Лисичанськ і Сєверодонецьк, там ситуація керована", — зазначив Арестович.

Раніше ми писали: