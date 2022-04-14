Арестович: "Обменная стоимость" Медведчука пока неизвестна

Арестович рассказал о ситуации с обменом Медведчука / Фото: Коллаж: Сегодня

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что пока еще неизвестно, удастся ли обменять главу партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктора Медведчука и на что именно. Но ситуация находится на контроле ФСБ и президента РФ Владимира Путина, поэтому "цена" Медведчука есть.

Об этом Арестович сказал в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

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"Сначала мы получим с него все показания согласно процессуальному кодексу. Потом может пойти речь об обмене. Опять же – неизвестна "обменная стоимость", если говорить совсем так по-бытовому. Судя по тому, как дружно начали реагировать Медведев и Володин, и все остальные, они стремятся показать, что ничего такого в этом Медведчуке нет, он вообще гражданин Украины, "чего мы будем его забирать" и прочее. То, что он гражданин России параллельно я уверен на 101%, а может быть еще 5 государств. А, во-вторых, если начали сбивать цену, то рассматривают ситуацию обмена. Потому что охранник говорил, что он говорил супруге, что все решается на высшем уровне. ФСБ лично занимается. Там все на контроле у Путина. Значит цена все-таки есть", – сказал Арестович.

Он добавил: если все же получится обменять, тогда будет известно на что именно.

"У них же такая пацанская психология в худшем смысле: "Раз обижают моего кума, а значит кто ты такой после этого? Тут надо что-то сделать". Скорее всего будут менять, просто они хотят сбить первую медийную волну и, я так думаю, обменять, когда эта тема перестанет быть популярной", – добавил Арестович.

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Дело Медведчука

Виктор Медведчук обвиняется в передаче спецслужбам РФ сведений, содержащих гостайну (в 2020 году политик якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии) и в антиукраинской деятельности (кума Владимира Путина подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).

На момент нападения России на Украину он должен был находиться под домашним арестом. Однако он пропал. 12 апреля президент Зеленский опубликовал фото Медведчука в форме ВСУ и наручниках.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением обменять задержанного политика на украинских военных, которые находятся в плену у россиян.

Публично Кремль открещивается от Виктора Медведчука и не собирается его официально забирать в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политик-беглец не гражданин России, а иностранный политический деятель, и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.

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