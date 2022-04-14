Арестович: "Обмінна вартість" Медведчука наразі невідома

Арестович розповів про ситуацію з обміном Медведчука / Фото: Колаж: Сьогодні

Позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що поки невідомо, чи вдасться обміняти голову партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука та на що саме. Але ситуація перебуває на контролі ФСБ та президента РФ Володимира Путіна, тож "ціна" Медведчука є.

Про це Арестович сказав в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

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"Спочатку ми отримаємо з нього всі покази згідно з процесуальним кодексом. Потім може йти мова про обмін. Знову ж таки – невідома "обмінна вартість", якщо говорити зовсім так по-побутовому. Судячи з того, як дружно почали реагувати Медведєв і Володін, і всі решта, вони прагнуть показати, що нічого такого в цьому Медведчуку немає, він взагалі громадянин України, "чого ми його забиратимемо" та інше. Те, що він громадянин Росії паралельно, то я впевнений на 101%, а може бути ще 5 держав. А, по-друге, якщо почали збивати ціну, то розглядають ситуацію обміну. Тому що охоронець казав, що він казав дружині, що все вирішується на найвищому рівні. ФСБ особисто займається. Там все на контролі у Путіна. Значить ціна таки є", – сказав Арестович.

Він додав: якщо все ж таки вдасться обміняти, тоді буде відомо на що саме.

"У них же така пацанська психологія в гіршому сенсі: "Якщо ображають мого кума, а значить хто ти такий після цього? Тут треба щось зробити". Швидше за все, будуть обмінювати, просто вони хочуть збити першу медійну хвилю і, я так думаю, обміняти, коли ця тема перестане бути популярною", – додав Арестович.

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Справа Медведчука

Віктор Медведчук звинувачується у передачі спецслужбам РФ відомостей, що містять держтаємницю (у 2020 році політик нібито передав Козаку, який був на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії) та в антиукраїнській діяльності (кума Володимира Путіна підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють у РФ).

На момент нападу Росії на Україну він мав перебувати під домашнім арештом. Проте він зник. 12 квітня президент Зеленський опублікував фото Медведчука у формі ЗСУ та наручниках.

Президент України Володимир Зеленський виступив із пропозицією обміняти затриманого політика на українських військових, які перебувають у полоні у росіян.

Публічно Кремль відхрещується від Віктора Медведчука і не збирається офіційно його забирати до Москви. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що політик-втікач не громадянин Росії, а іноземний політичний діяч і Кремль не впевнений, що Медведчук хоче, щоб його обмінювали на українських полонених.

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