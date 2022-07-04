Арестович: Оборона Лисичанска и Северодонецка была успешной военной операцией

Алексей Арестович рассказал о тактике украинских военных. Фото: коллаж "Сегодня"

Оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации – это успешная военная операция. Сейчас российские оккупанты ведут наступление на трех участках – Харьков, Изюм, Бахмут. Но при этом захватчики несут потери.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Telegram-канале.

Реклама

По его словам, главными задачами военной операции по обороне Лисичанско-Северодонецкой агломерации были:

сковать основные силы противника

нанести им потери

выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны

создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта

"Все задачи операции – выполнены: "Химарсы" тут, потери у россиян ужасающие, вторая линия обороны в готовности, ЗСУ ведут контрнаступательные действия на трех участках фронта: под Угледаром, на Запорожском направлении, на Херсонском", – отметил Арестович.

Сейчас оккупанты ведут наступление тоже на 3 участках – Харьков, Изюм, Бахмут.

"Месяц назад мы вели на одном-двух, а они на пяти. Одно из главных достижений этой операции – это сломанный красноармейский стереотип "ни шагу назад", который восемь лет по инерции довлел над нашей военной мыслью и стоил нам и Иловайска, и падения ДАПа, 32-го блокпоста", – сказал Арестович.

По его словам, российская армия понесла потери, обессмысливающие любые достижения.

Реклама

"Взяв районный центр, потеряли перспективу победы в войне. Лисичанск мы вернем", – добавил Арестович.

Арестович подвел итоги тяжелых боев за Лисичанск

Российские оккупанты распространяют фейки о "взятии" под контроль центра Лисичанска. Украинская сторона опровергает это. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время эфира с Марком Фейгиным.

"Российская сторона в лице известного тик-токера утверждала, что они взяли Северодонецк суток где-то 45 назад. На это понадобилось полтора месяца… Нет их в центре Лисичанска, они не взяли его под контроль. Но ситуация там угрожающая. Все решится через день-два", – заявил он.

Фейки о "захвате" центра Лисичанска начали распространять пропагандистские российские СМИ, в частности "РИА Новости". Пропагандисты показали серию видео якобы из Лисичанска.

Кроме того, оккупанты заявили, что украинская армия якобы отступила, взорвав административные здания, в частности мэрию города. Боевики добавили, что "до конца дня намерены освободить Белогоровку", расположенную вблизи Лисичанска.

Реклама

Ранее руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты бьют по Лисичанску кассетными боеприпасами. Из почти 100-тысячного населения в городе осталось около 15 тысяч человек – без электричества, воды, связи, под постоянными обстрелами.

Также Гайдай рассказал, как оккупанты штурмуют Лисичанск "техникой позавчерашнего дня" – советскими танками Т-62.