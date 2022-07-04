Арестович: Оборона Лисичанська та Сєвєродонецька була успішною військовою операцією

Олексій Арестович розповів про тактику українських військових. Фото: колаж "Сьогодні"

Оборона Лисичансько-Сєвєродонецької агломерації – це успішна військова операція. Наразі російські окупанти ведуть наступ на трьох ділянках – Харків, Ізюм, Бахмут. Але водночас загарбники зазнають втрат.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у Telegram-каналі.

Реклама

За його словами, головними завданнями військової операції з оборони Лисичансько-Сєвєродонецької агломерації були:

скувати основні сили противника

завдати їм втрат

виграти час для поставок західного озброєння і вдосконалення другої лінії оборони

створити умови для наших наступальних дій на інших ділянках фронту

"Усі завдання операції – виконані: "Хімарси" тут, втрати у росіян жахливі, друга лінія оборони в готовності, ЗСУ веде контрнаступальні дії на трьох ділянках фронту: під Вугледаром, на запорізькому напрямку, на Херсонському", – зазначив Арестович.

Наразі окупанти ведуть наступ також на 3 ділянках – Харків, Ізюм, Бахмут.

"Місяць тому ми вели на одному-двох, а вони на п'яти. Одне з головних досягнень цієї операції – це зламаний червоноармійський стереотип "ні кроку назад", який вісім років за інерцією тиснув над нашою військовою думкою і коштував нам і Іловайська, і падіння ДАПу, 32-го блокпоста", – сказав Арестович.

За його словами, російська армія зазнала втрат, які знесилюють будь-які досягнення.

Реклама

"Взявши районний центр, втратили перспективу перемоги у війні. Лисичанськ ми повернемо", – додав Арестович.

Арестович підбив підсумки важких боїв за Лисичанськ

Російські окупанти розповсюджують фейки про "взяття" під контроль центру Лисичанська. Українська сторона заперечує це. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час ефіру з Марком Фейгіним.

"Російська сторона в особі відомого тік-токера стверджувала, що вони взяли Сєвєродонецьк діб десь 45 тому. На це знадобилося півтора місяці... Немає їх у центрі Лисичанська, вони не взяли його під контроль. Але ситуація там загрозлива. Все вирішиться через день -два", – заявив він.

Фейки про "захоплення" центру Лисичанська почали розповсюджувати пропагандистські російські ЗМІ, зокрема "РІА Новини". Пропагандисти показали серію відео нібито з Лисичанська.

Крім того, окупанти заявили, що українська армія нібито відступила, висадивши в повітря адміністративні будівлі, зокрема мерію міста. Бойовики додали, що "до кінця дня мають намір звільнити Білогорівку", розташовану поблизу Лисичанська.

Реклама

Раніше керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупанти б'ють по Лисичанську касетними боєприпасами. З майже 100-тисячного населення у місті залишилося близько 15 тисяч осіб – без електрики, води, зв'язку під постійними обстрілами.

Також Гайдай розповів, як окупанти штурмують Лисичанськ "технікою позавчорашнього дня" – радянськими танками Т-62.