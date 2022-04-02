Арестович – под Киевом ВСУ показали выдающийся пример военной победы

2 апреля главным направлением ведения военных действий оставалась Киевская область, где с северо-запада и северо-востока наши войска выбивали противника в сторону государственной границы. Здесь наши защитники демонстрируют чудеса военного мастерства.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время своего традиционного брифинга.

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Подвиг в Дмитровке

"Продолжаются 38-е сутки активной фазы украино-российской войны. На протяжении суток главные направления действий были Киевщина, где с северо-запада и северо-востока наши войска выбивали противника. Выбивали удачно – освободили около 30 населенных пунктов. Есть героические эпизоды. В частности, село Дмитровка. Два наших танка выкатились на усиленную танковую роту противника – воздушно-десантный батальон противника с 10 танками. В результате два танка уничтожили 10 танков противника и значительное количество БМД противника. Это – выдающийся пример военной победы и профессионализма", – отметил Арестович.

По словам советника Офиса президента, украинские военные захватили много техники, которая исправна, но стоит из-за отсутствия топлива. Она передается на вооружение ВСУ.

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Обстановка