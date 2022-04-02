Арестович – під Києвом ЗСУ показали видатний приклад військової перемоги

2 квітня головним напрямком ведення військових дій залишалася Київська область, де з північного заходу та північного сходу наші війська вибивали супротивника у бік державного кордону. Тут наші військові демонструють чудеса військової майстерності.
Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час свого традиційного брифінгу.
Подвиг у Дмитрівці
"Продовжується 38-ма доба активної фази українсько-російської війни. Протягом доби головні напрямки дій були Київщина, де з північного заходу та північного сходу наші війська вибивали супротивника. Вибивали вдало – звільнили близько 30 населених пунктів. Є героїчні епізоди. Зокрема, село Дмитрівка. Два наші танки викотилися на посилену танкову роту супротивника – повітряно-десантний батальйон супротивника з 10 танками. У результаті два танки знищили 10 танків супротивника та значну кількість БМД супротивника. Це – видатний приклад військової перемоги та професіоналізму", – зазначив Арестович.
За словами радника Офісу президента, українські військові захопили багато техніки, яка справна, але стоїть через відсутність палива. Вона передається на озброєння ЗСУ.
Обстановка
- Стало відомо, що вперше ЗСУ збили російський вертоліт із сучасного портативного ракетного комплексу Starstreak, який нещодавно був переданий Україні дружнім урядом Великої Британії.
- 2 квітня у Херсонській області українські військові за допомогою американського РК Javelin знищили російський танк.
- Згідно зі щотижневим внутрішнім зведенням Міноборони РФ на ранок 2 квітня, "безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ – 17 549 осіб та приватної військової компанії – 5366 осіб".