Арестович подвел итоги тяжелых боев за Лисичанск

Оккупанты не захватили центр Лисичанска, считает Алексей Арестович. Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты распространяют фейки о "взятии" под контроль центра Лисичанска. Украинская сторона опровергает это.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время эфира с Марком Фейгиным.

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"Российская сторона в лице известного тик-токера утверждала, что они взяли Северодонецк суток где-то 45 назад. На это понадобилось полтора месяца… Нет их в центре Лисичанска, они не взяли его под контроль. Но ситуация там угрожающая. Все решится через день-два", – заявил он.

Фейки о "захвате" центра Лисичанска начали распространять пропагандистские российские СМИ, в частности "РИА Новости". Пропагандисты показали серию видео якобы из Лисичанска.

Кроме того, оккупанты заявили, что украинская армия якобы отступила, взорвав административные здания, в частности мэрию города. Боевики добавили, что "до конца дня намерены освободить Белогоровку", расположенную вблизи Лисичанска.

Россия обстреливает Лисичанск кассетными боеприпасами

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты бьют по Лисичанску кассетными боеприпасами. Из почти 100-тысячного населения в городе осталось около 15 тысяч человек – без электричества, воды, связи, под постоянными обстрелами.

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Также Гайдай рассказал, как оккупанты штурмуют Лисичанск "техникой позавчерашнего дня" – советскими танками Т-62.