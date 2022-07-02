Арестович підбив підсумки важких боїв за Лисичанськ

Окупанти не захопили центр Лисичанська, вважає Олексій Арестович. Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти розповсюджують фейки про "взяття" під контроль центру Лисичанська . Українська сторона заперечує це.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час ефіру з Марком Фейгіним.

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Подробиці

"Російська сторона в особі відомого тік-токера стверджувала, що вони взяли Сєвєродонецьк доби десь 45 тому. На це знадобилося півтора місяці... Немає їх у центрі Лисичанська, вони не взяли його під контроль. Але ситуація там загрозлива. Все вирішиться через день -Два", – заявив він.

Фейки про "захоплення" центру Лисичанська почали розповсюджувати пропагандистські російські ЗМІ, зокрема "РІА Новини". Пропагандисти показали серію відео нібито з Лисичанська.

Крім того, окупанти заявили, що українська армія нібито відступила, висадивши в повітря адміністративні будівлі, зокрема мерію міста. Бойовики додали, що "до кінця дня мають намір звільнити Білогорівку", розташовану поблизу Лисичанська.

Росія обстрілює Лисичанськ касетними боєприпасами

Керівник Луганської ОВ Сергій Гайдай розповів, що окупанти б'ють Лисичанською касетними боєприпасами . Із майже 100-тисячного населення у місті залишилося близько 15 тисяч осіб – без електрики, води, зв'язку під постійними обстрілами.

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Також Гайдай розповів, як окупанти штурмують Лисичанськ "технікою позавчорашнього дня" – Радянськими танками Т-62.