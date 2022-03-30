Арестович объяснил, почему Россия не смогла разбомбить ракетами Офис Зеленского

Арестович: "Россия не решается на ракетный удар по Офису президента". Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты не оставляют попытки убитьпрезидента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью BBC.

По его словам, россияне четыре раза вели стрельбу возле Офиса президента. Кроме того, оккупанты хотят ликвидировать членов высшего военно-политического руководства Украины, в том числе и самого Арестовича.

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"Ваш покорный слуга, кстати, в первой пятерке – это из оперативных данных. Поскольку идет переговорный процесс, то ударить по Офису президента, откуда идет этот процесс видеосвязью, значит, обрезать себе все пути к переговорам. А если не будет переговоров – это совсем другая ситуация", – рассказал Арестович.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что чиновники, ведущие переговоры, должны быть неприкосновенными. Кроме того, одной из главных тем, которая волнует Россию во время переговоров, является снятие экономических санкций с РФ.

"Представьте себе реакцию Запада и всего мира после удара даже не по Офису президента, по переговорщикам. То есть даже у россиян есть какие-то международно-дипломатические красные линии, которые нельзя пересекать. Потому что посол – это всегда лицо неприкосновенное. Когда ты убьешь человека, который с тобой разговаривает, с тобой больше никогда никто не будет вести переговоры после этого. Должны быть вещи, на которые можно опираться даже в таком хаосе, каким является война", – сказал он.

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Арестович уверен, что российские военные не будут бомбить Офис президента, однако он не сомневается, что они не оставят попыток ликвидировать Зеленского другим способом.

"О том, что они ставили официально декларированной целью физическое устранение Зеленского от власти, заявлял Путин во время своего обращения перед началом кампании", – подчеркнул Арестович.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что наемники частной военной компании "Вагнер" планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Также мы информировали, что в начале марта за одну неделю на президента Украины Владимира Зеленского было совершено как минимум три покушения.