Арестович пояснив, чому Росія не змогла розбомбити ракетами Офіс Зеленського

Арестович: "Росія не наважується на ракетний удар по Офісу президента" Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти не залишають спроби вбитипрезидента України Володимира Зеленського. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю BBC.

За його словами, росіяни чотири рази стріляли біля Офісу президента. Крім того, окупанти хочуть ліквідувати членів найвищого військово-політичного керівництва України, зокрема і самого Арестовича.

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"Ваш покірний слуга, до речі, у першій п'ятірці – це з оперативних даних. Оскільки йде переговорний процес, то вдарити по Офісу президента, звідки йде цей процес відеозв'язком, значить, обрізати собі всі шляхи до переговорів. А якщо не буде переговорів – це зовсім інша ситуація", – розповів Арестович.

Радник глави Офісу президента наголосив, що чиновники, які ведуть переговори, мають бути недоторканними. Крім того, однією з головних тем, яка хвилює Росію під час переговорів, є зняття економічних санкцій з РФ.

"Уявіть собі реакцію Заходу і всього світу після удару навіть не по Офісу президента, по переговорниках. Тобто навіть росіяни мають якісь міжнародно-дипломатичні червоні лінії, які не можна перетинати. Тому що посол – це завжди особа недоторканна. Коли ти вб'єш людину, яка з тобою розмовляє, з тобою більше ніколи ніхто не вестиме переговори після цього. Повинні бути речі, на які можна спиратися навіть у такому хаосі, яким є війна", – сказав він.

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Арестович упевнений, що російські військові не бомбитимуть Офіс президента, однак він не сумнівається, що вони не залишать спроб ліквідувати Зеленського іншим способом.

"Про те, що вони ставили офіційно декларованою метою фізичне усунення Зеленського від влади, заявляв Путін під час свого звернення перед початком кампанії", – наголосив Арестович.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що найманці приватної військової компанії "Вагнер" планували замах на президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Також ми інформували, що на початку березня за один тиждень на президента України Володимира Зеленського було скоєно як мінімум три замахи.