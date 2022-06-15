Арестович раскрыл секрет, как война отразится на культуре Украины

Арестович рассказал о важности развития украинской культуры / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская культура может расти и развиваться, если у украинцев будет уважение к ней и языку. Украинский язык должен стать престижным. Такое мнение высказал внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Главное задание сейчас, чтобы украинский язык стал престижным в Украине. У нас отвага по отношению к россиянам есть, а уважения к украинской культуре пока что мало. Украинский язык станет престижным если мы начнем демонстрировать определенные ответы на вызовы, которые перед нами стоят, а этого нет. Именно поэтому она (наша культура – ред.) маленькая. Украинская культура и национальная, и политическая может быть большой, если она готова давать отклики на цивилизационные вызовы, библейские даже, а также она может быть маленькой если она изоляционная, не хочет отвечать, просто хочет, чтобы русские слова не звучали, а украинский звучал повсюду", – рассказал он.

Как правильно говорить по-украински

В своем канале филолог поделилась 9 секретами правильного произношения. Согласитесь, нам ведь всем нравится звучание украинского языка, особенно, когда слышим, как разговаривают телеведущие или актеры театра. Как добиться такого же произношения, чистого и правильно, читайте в материале на сайте Vogue.ua.

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В статье указаны такие отличия звучания, как и , почему важно произносить звуки и глухо, и многие другие. Например, в украинском языке звучит твердо, не нужно произносить "чяй", "чюю", "чітати".

А еще в украинском языке нет редукции, все звуки следует произносить четко и полнозвучно, не проглатывать их, как это делают россияне.

Четко произносите я, ю, є, ї, когда они обозначают два звука.

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Уничтожение украинского языка

Спасибо ВСУ за то, что мы живем в свободной стране и у нас есть возможность говорить на любом языке. События последних 8 лет доказывают, что Россия пытается забрать это у нас. Не стоит удивляться, почему украинцы говорят по-русски. Это результат глобальной и насильнической русификации, которая насчитывает уже более 300 лет.