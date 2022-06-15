Арестович розкрив секрет, як війна позначиться на культурі України

Арестович рассказал о важности развития украинской культуры / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська культура може зростати та розвиватися, якщо в українців буде повага до неї та мови. Українська мова має стати престижною . Таке думку висловив позаштатний радник офісу президента Олексій Арестович.

"Головне завдання зараз, щоб українська мова стала престижною в Україні. У нас відвага щодо росіян є, а поваги до української культури поки що замало. Українська мова стане престижною, якщо ми почнемо демонструвати певні відповіді на виклики, які перед нами стоять, а цього ні. Саме тому вона (наша культура – ​​ред.) маленька. Українська культура і національна, і політична може бути великою, якщо вона готова давати відгуки на цивілізаційні виклики, навіть біблійні, а також вона може бути маленькою, якщо вона ізоляційна, не хоче відповідати, просто хоче, щоб російські слова не звучали, а українська звучала всюди", – розповів він.

Як правильно говорити по-українськи

У своєму каналі філолог поділилася 9 секретами правильної вимови. Погодьтеся, адже нам усім подобається звучання української мови, особливо, коли чуємо, як розмовляють телеведучі чи актори театру. Як домогтися такої ж вимови, чистої та правильно, читайте у матеріалі на сайті Vogue.ua .

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У статті вказані такі відмінності звучання, як і чому важливо вимовляти звуки і глухо, і багато інших. Наприклад, в українській мові звучить твердо, не потрібно вимовляти чай, чю, читати.

А ще в українській мові немає редукції, всі звуки слід вимовляти чітко та повнозвучно, не ковтати їх, як це роблять росіяни.

Чітко вимовляйте я, ю, є, ї, коли вони позначають два звуки.

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Знищення української мови

Дякуємо ЗСУ за те, що ми живемо у вільній країні і ми маємо можливість говорити будь-якою мовою. Події останніх 8 років доводять, що Росія намагається забрати це у нас. Не варто дивуватися, чому українці розмовляють російською. Це результат глобальної та насильницької русифікації, яка налічує вже понад 300 років.