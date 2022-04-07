Арестович рассказал, как посыпется правящая верхушка России

Алексей Арестович рассказал, что происходит в РФ / Фото: Коллаж: Сегодня
Военное командование РФ сейчас принимает решение наспех. Раскалываться верхушка РФ начнет с МИДа.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.
"Раскалываться верхушка РФ начнет с МИДа. Дипломаты уже приходят в правоохранительные органы, чтобы "заработать себе на спасение". Вторыми посыпятся спецслужбы — у них чувство развито", – прокомментировал советник главы ОП.
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, тела жертв хаотически разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторые из них подростки лет 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по словам Алексея Арестовича, российские оккупанты могут попытаться пойти на штурм Харькова, но взять город они не смогут.
Также мы информировали, что что, по словам Алексея Арестовича, активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.