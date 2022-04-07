Арестович рассказал, как посыпется правящая верхушка России

Алексей Арестович рассказал, что происходит в РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Военное командование РФ сейчас принимает решение наспех. Раскалываться верхушка РФ начнет с МИДа.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

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"Раскалываться верхушка РФ начнет с МИДа. Дипломаты уже приходят в правоохранительные органы, чтобы "заработать себе на спасение". Вторыми посыпятся спецслужбы — у них чувство развито", – прокомментировал советник главы ОП.

Зверства российских оккупантов под Киевом

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по словам Алексея Арестовича, российские оккупанты могут попытаться пойти на штурм Харькова, но взять город они не смогут.

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Также мы информировали, что что, по словам Алексея Арестовича, активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.