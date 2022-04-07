Арестович розповів, як посиплеться правляча верхівка Росії

Олексій Арестович розповів, що відбувається у РФ / Фото: Колаж: Сьогодні
Військове командування РФ зараз приймає рішення поспіхом. Розколюватися верхівка РФ розпочне із МЗС.
Про це розповів радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.
"Розколюватися верхівка РФ почне з МЗС. Дипломати вже приходять до правоохоронних органів, щоб "заробити собі на порятунок". Другими посипляться спецслужби – у них почуття розвинене", – прокоментував радник голови ВП.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів , тіла жертв хаотично розкидані вулицями міста На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що люди були беззбройні.
- У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них – підлітки років 14.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – тортурну, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти пов'язували дітей та ґвалтували дівчаток.
Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що, за словами Олексія Арестовича, російські окупанти можуть спробувати піти на штурм Харкова , але взяти місто вони не зможуть.
Також ми інформували, що, за словами Олексія Арестовича, активна фаза війни має закінчитися до середини квітня.