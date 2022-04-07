Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Страна Подробности

Арестович: Россияне опасаются использовать авиацию для ударов по Украине

Мария Николаенко
7 апреля, 13:20
Советник главы ОП рассказал, почему увеличилось число сбитых беспилотников РФ

Алексей Арестович поделился успехами ВСУ в уничтожении вражеской военной техники / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные стали сбивать больше российских беспилотников. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге утром 7 апреля.

"Наши воздушные средства продолжают уничтожать средства воздушного нападения противника. На протяжении суток было сбито несколько самолетов, вертолетов и крылатых ракет. Резкое увеличение количества уничтоженных беспилотных летательных аппаратов говорит о том, что противник опасается применять армейскую авиацию. Он сосредоточил основные усилия своей авиации преимущественно в зоне ООС, потому что на остальной территории Украины ее уверенно сбивают наши ПВО", — сказал Арестович.

Также он отметил, что 95-я бригада сбила российский вертолет выстрелом из противотанкового ракетного комплекса, что является военным достижением.

Реклама

Потери армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04, по данным Генштаба ВСУ, ориентировочно составили:

  • личного состава – около 18 900 человек;
  • танков ‒ 698;
  • боевых бронированных машин ‒ 1891;
  • артиллерийских систем – 332;
  • РСЗО – 108;
  • средств ПВО – 55;
  • самолетов – 150;
  • вертолетов – 135;
  • автомобильной техники – 1358;
  • корабли/катера – 7;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 111;
  • специальная техника – 25;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.