Арестович: Россияне опасаются использовать авиацию для ударов по Украине

Алексей Арестович поделился успехами ВСУ в уничтожении вражеской военной техники / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские военные стали сбивать больше российских беспилотников. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге утром 7 апреля.
"Наши воздушные средства продолжают уничтожать средства воздушного нападения противника. На протяжении суток было сбито несколько самолетов, вертолетов и крылатых ракет. Резкое увеличение количества уничтоженных беспилотных летательных аппаратов говорит о том, что противник опасается применять армейскую авиацию. Он сосредоточил основные усилия своей авиации преимущественно в зоне ООС, потому что на остальной территории Украины ее уверенно сбивают наши ПВО", — сказал Арестович.
Также он отметил, что 95-я бригада сбила российский вертолет выстрелом из противотанкового ракетного комплекса, что является военным достижением.
Потери армии РФ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04, по данным Генштаба ВСУ, ориентировочно составили:
- личного состава – около 18 900 человек;
- танков ‒ 698;
- боевых бронированных машин ‒ 1891;
- артиллерийских систем – 332;
- РСЗО – 108;
- средств ПВО – 55;
- самолетов – 150;
- вертолетов – 135;
- автомобильной техники – 1358;
- корабли/катера – 7;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 111;
- специальная техника – 25;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.