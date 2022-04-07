Арестович: Росіяни побоюються використати авіацію для ударів по Україні

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Українські військові стали збивати більше за російських безпілотників. Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович. брифінгу вранці 7 квітня.

"Наші повітряні засоби продовжують знищувати засоби повітряного нападу противника. Протягом доби було збито кілька літаків, вертольотів та крилатих ракет. Різке збільшення кількості знищених безпілотних літальних апаратів говорить про те, що противник побоюється застосовувати армійську авіацію. Він зосередив основні зусилля своєї авіації переважно на зоні ООС, тому що на решті території України її впевнено збивають наші ППО", — сказав Арестович.

Також він зазначив, що 95-а бригада збила російський гелікоптер пострілом із протитанкового ракетного комплексу, що є військовим досягненням.

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Втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.04, за даними Генштабу ЗСУ, орієнтовно склали: