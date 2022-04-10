Арестович: С начала войны все пограничники приняли бой и никто не отступил

Пограничники не сдают позиции / Коллаж "Сегодня"

С начала вторжение России в Украину ни один украинский пограничник не отошел от позиций. Также они возвращаются на охрану государственной границы страны на севере.

Об этом сообщает советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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Никто не отступил

"Ни один пограничник не отошел от начала конфликта. Все приняли сражение. Кто погиб, кто попал в плен, но мы помним о них. Это настоящие герои. Мы делаем все, чтобы вернуть попавших в плен. Сейчас наши пограничники возвращаются на охрану государственной границы Украины на севере", – говорит Алексей Арестович.

По предварительным данным, сегодня в Мариуполе погиб один из старших офицеров пограничных войск. Он был окруженный врагами и взорвал себя вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась противнику.

"Последними его словами в радиостанции были слова: "Слава Украине". Низкий поклон, уважение и честь нашим пограничникам", – добавил Алексей Арестович.

В Харьковской области пограничники и ВСУ уничтожили пункт обеспечения оккупантов

Пограничники и Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов в Харьковской области. В этот раз они избавились от одного из пунктов обеспечения российско-оккупационных войск.

"В результате совместных действий украинские защитники уничтожили один из пунктов обеспечения российско-оккупационных войск. Его обнаружили пограничники – операторы беспилотных летательных комплексов в направлении Харькова", – отметили в ведомстве.

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