У Маріуполі прикордонник підірвав себе зі словами "Слава Україні"

Прикордонники не здають позиції / Колаж "Сьогодні"

З початку вторгнення Росії в Україну жоден український прикордонникне відійшов від позицій. Також у Маріуполі прикордонник підірвав себе разом із радіостанцією, щоб вона не дісталася противнику.

Про це повідомляє радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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Ніхто не відступив

"Жоден прикордонник не відійшов від початку конфлікту. Усі прийняли бій. Хто загинув, хто потрапив у полон, але ми пам'ятаємо про них. Це справжні герої. Ми робимо все, щоб повернути тих, хто потрапив у полон. Зараз наші прикордонники повертаються на охорону державного кордону України на півночі", – каже Олексій Арестович.

За попередніми даними, сьогодні у Маріуполі загинув один із старших офіцерів прикордонних військ. Він був оточений ворогами і підірвав себе разом із радіостанцією, щоб вона не дісталася супротивникові.

"Останніми його словами у радіостанції були слова: "Слава Україні". Низький уклін, повага та честь нашим прикордонникам", – додав Олексій Арестович.

У Харківській області прикордонники та ЗСУ знищили пункт забезпечення окупантів

Прикордонники та Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів у Харківській області. Цього разу вони позбулися одного з пунктів забезпечення російсько-окупаційних військ.

"У результаті спільних дій українські захисники знищили один із пунктів забезпечення російсько-окупаційних військ. Його виявили прикордонники – оператори безпілотних літальних комплексів у напрямку Харкова", – зазначили у відомстві.

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